Ярославль, , 15:45 — REGNUM В Ярославле в Заволжском районе города освещение в городском парке у ДК «Энергетик» не могут сделать шесть лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ департамента городского хозяйства мэрии жителю района.

Освещение в парке в Ярославле Yarnews.net

Работы по благоустройство здесь проводили ещё в 2016 году. В их ходе было установлено новое освещение. Однако работы не были выполнены до конца и не были приняты заказчиком. Контракт с подрядчиком «Мастерстрой» был расторгнут администрацией Заволжского района в одностороннем порядке. Итог один — освещения в парке нет. Жители обращаются с жалобами к властям, но ответы их не устраивают.

«В марте 2017 ООО «Мастерстрой» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением о признании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта недействительным. Судебные тяжбы продолжаются до настоящего времени. Конкретные сроки по восстановлению наружного освещения в парке у ДК «Энергетик» будут определены после решения суда», — сообщили жителю Ярославля в департаменте городского хозяйства мэрии.

Как следует из картотеки арбитражных дел, суды городских властей с ООО «Мастерстрой» завершены. Оспорить расторжение контракта подрядчику не удалось. Фирма должна выплатить власти неустойку, вот только денег у нее нет.

«Ситуация сложилась абсурдная. Формально чиновники сделали все от них возможное, но результата нет. В парке темно. Жителям неважно, кто прав, а кто виноват, жителям важен результат», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор обращения.

Жители района надеются, что от судебных тяжб с подрядчиком мэрия всё же перейдёт к действиям и завершит начатое в далёком 2016 году.