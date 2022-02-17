В Заволжском районе Ярославля парк шесть лет стоит без света
Ярославль, 17 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославле в Заволжском районе города освещение в городском парке у ДК «Энергетик» не могут сделать шесть лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ департамента городского хозяйства мэрии жителю района.
Работы по благоустройство здесь проводили ещё в 2016 году. В их ходе было установлено новое освещение. Однако работы не были выполнены до конца и не были приняты заказчиком. Контракт с подрядчиком «Мастерстрой» был расторгнут администрацией Заволжского района в одностороннем порядке. Итог один — освещения в парке нет. Жители обращаются с жалобами к властям, но ответы их не устраивают.
Как следует из картотеки арбитражных дел, суды городских властей с ООО «Мастерстрой» завершены. Оспорить расторжение контракта подрядчику не удалось. Фирма должна выплатить власти неустойку, вот только денег у нее нет.
Жители района надеются, что от судебных тяжб с подрядчиком мэрия всё же перейдёт к действиям и завершит начатое в далёком 2016 году.