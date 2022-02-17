Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM В третьем акте документального фильма Jeen-Yuhs о рэпере Канье Уэсте (Йе) расскажут о его психологических проблемах. Об этом 17 февраля пишет BuzzFeed.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, в третьем акте картины её режиссёр Кларенс Симмонс сообщит, что впервые заметил ухудшение психического здоровья Уэста вскоре после смерти его матери Донды Уэст в 2007 году. «Я мог сказать, что Канье скорбит, но он продолжал работать. Он отказывался останавливаться… Было трудно смотреть на Канье по телевизору, зная, что у него проблемы с психическим здоровьем. Его называли сумасшедшим, но мне казалось, что он зовет на помощь», — поделится Симмонс.

Добавим, что премьера первого акта картины состоялась 17 февраля 2022 года. Второй и третьи акты выйдут 23 февраля и 2 марта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году у Канье Уэста диагностировали биполярное расстройство. Тогда же рэпер отменил часть своих выступлений после госпитализации из-за недосыпания и истощения.

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