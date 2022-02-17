Москва, 17 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Намерение ФАС провести проверки из-за жалоб на рост тарифов на отопление означает, что государство по-прежнему стремится обеспечить защиту населения в сфере ЖКХ и далее предоставлять ему коммунальные услуги в полном объёме, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Это не свидетельствует о том, что соответствующие тарифы не продолжат расти, но этот процесс власти хотят контролировать.

Не исключено, что этой зимой потребление населением коммунальных ресурсов могло вырасти, но некоторые компании могли посчитать это недостаточным и повысили цены, что привело к недовольству населения.

Порядок формирования тарифов на коммунальные услуги определён несколько лет назад и хорошо известен, как и размер, так и сроки их изменения.

Возможно, в связи с ростом расходов коммунальных организаций на используемые ими товары и услуги некоторые из них решили увеличить стоимость своих услуг, чтобы компенсировать выросшие траты.

Теперь проверяющие органы должны установить, насколько соответствуют такие повышения порядку и нормам законодательства.

В случае выявления нарушений в вопросе установления тарифов, к организациям, их допустившим, могут быть применены меры воздействия.

Их могут обязать снизить расценки на услуги, если они были нарушены, кроме того, на них могут быть наложены штрафы.

Вместе с тем, если коммунальные организации докажут обоснованность увеличения тарифов, то их могут оставить, но тогда будет необходимо расширить меры поддержки населения в сфере ЖКХ, чтобы избежать роста неплатежей за эти услуги», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о росте цен на отопление для населения будут проверены, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.