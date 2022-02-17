Саратов, , 15:26 — REGNUM Житель Саратова по указаниям лжесотрудника банка перевел на незнакомые счета более 2,9 млн рублей. С заявлением пострадавший обратился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Телефонный мошенник

Мужчине с неизвестного номера позвонил якобы сотрудник Центрального банка и сообщил, что по его банковским счетам фиксируются подозрительные операции. Обезопасить сбережения можно с помощью перевода средств на резервные счета. Саратовец через банкоматы перевел на продиктованные незнакомцем реквизиты 2 906 050 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, лжебанкир убедила саратовчанку в подозрительных операциях на банковском счете и попытке оформления на ее имя кредита. Женщина, следуя указаниям злоумышленницы, перевела 1,738 млн рублей.

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