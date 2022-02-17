Йошкар-Ола, , 15:15 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 17 февраля лечение получают 710 пациентов, из них у 467 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В том числе, у 662 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 616 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 94 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 56 человек, выписаны 78 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля выздоровели с начала пандемии 30 333 жителя республики, за последние сутки выписаны 73 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 40 623 случая заражения коронавирусом, из них 408 — за последние сутки.