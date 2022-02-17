Жанаозен, Казахстан, , 15:14 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана сложилась система кумовства, при распределении наиболее востребованных вакансии в нефтегазовой сфере. Об этом 17 февраля заявил журналистам глава (аким) региона Нурлан Ногаев после встречи с протестующими, передаёт телеканал КТК.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что для устройства в компании «ОзенМунайГаз» был разработан алгоритм, когда новых работников брали в коммунальные предприятия региона, на стажировку и для накопления опыта, чтобы потом брать в нефтяную компанию. Местные жители сообщили Ногаеву, что в реальности так не происходит.

«Некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области или «ОзенМунайГаза» злоупотребляют своим положением, своим местом в обществе, проталкивают или трудоустраивают без алгоритма своих людей», — сказал аким региона.

По его словам, власти работают над тем, чтобы сделать схему назначения на востребованные должности прозрачной.

Стоит отметить, что в Мангистауской области возобновились протесты. Сотрудники сразу нескольких предприятий в городе Жанаозен объявили забастовку, требуя повысить им зарплаты.

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