Москва, 17 февраля 2022, 15:13 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о внуках президента России Владимира Путина заботятся должным образом.
Песков также рассказал, как в Кремле относятся к словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что детей в возраст от 6 до 11 лет, которые еще не сталкивались с коронавирусом SARS-CoV-2, невозможно обнаружить в столице России.
Читайте также: Гинцбург: в Москве нет детей, не сталкивавшихся с коронавирусом