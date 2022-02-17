Москва, 17 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о внуках президента России Владимира Путина заботятся должным образом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Об их здоровье заботятся должным образом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также рассказал, как в Кремле относятся к словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к COVID-19.

«В данном случае не важно, как к ней относятся в Кремле. Специалисты, наверное, должны давать свои заверения. Понятно, что очень-очень многие дети переболели уже, переболели бессимптомно. Я уж не знаю, есть у них антитела, нет у них антител», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что детей в возраст от 6 до 11 лет, которые еще не сталкивались с коронавирусом SARS-CoV-2, невозможно обнаружить в столице России.

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