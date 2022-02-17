Уфа, 17 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Осужденные в исправительной колонии №7 в Башкирии начали производство специальных автомобилей для Таджикистана. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии.

Василий Иванов ИА REGNUM Задержанных завозят на территорию суда в автозаке

Сообщается, что в г. Мелеузе в исправительной колонии №7 с 2009 года выпускают оперативно-служебные автомобили типа «АЗ» для перевозки осужденных, обвиняемых, подозреваемых.

Отмечается, что сейчас осужденные в этой колонии начали производить спецавтомобили типа «АЗ» на шасси КАМАЗ-65 117 для Таджикистана. В их производстве планируют задействовать около 33 осужденных.

В этих автотранспортных средствах есть отопление, установлен дополнительный кондиционер в кабине и кондиционер увеличенной мощности в спецкузове, также установлен биотуалет.

Каждый автомобиль может перевозить 28 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии трех осужденных заподозрили в даче взяток.