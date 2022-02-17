Иерусалим, 17 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Четвертый сезон израильского сериала «Фауда» планировалось снимать на Украине, однако место съемок решено перенести в другую страну, сообщают «Вести Израиль» 17 февраля.

(сс)Falkenpost Камера

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По предварительным данным, скорее всего, новым местом съемок станет Венгрия, где уже находятся продюсеры телесериала.

Производитель сериала — компания Yes — объяснила это решение напряженной ситуацией вокруг Украины.

Сериал «Фауда» рассказывает о бравых израильских спецназовцах. 28 декабря 2021 года был анонсирован четвертый сезон, который будет сниматься на Украине, однако теперь идею решено изменить.