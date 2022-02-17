Москва, 17 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Для столь существенных прогнозов «Яндекса» роста выручки необходимы прорывные решения, которых может и не быть в будущем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Денис Гончаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс. Такси

«Если рассматривать текущую рыночную ситуацию, то компания переживает не лучшие времена. Стоимость ее акций упала на более чем 35% с начала ноября 2021 года и с большим трудом пытается восстановиться.

На происходящее также влияет полный разворот монетарной политики со стороны ФРС США.

Повышение процентной ставки, которое будет совсем скоро, в марте, окажет дополнительное давление на рынок рисковых активов, ведь кредитования станут дороже. В 2022 году планируется около пять-семь таких повышений.

Однако столь смелые ожидания могут значительно мотивировать участников рынка к активным покупкам.

Ведь если рассматривать будущие, заявленные результаты компании, то сейчас инвесторам предлагается отличный дисконт», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выручка «Яндекса» в 2021 году выросла на 53% и 356,2 млрд рублей. В 2022 году «Яндекс» планирует достичь общей выручки в 490−500 млрд рублей.

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