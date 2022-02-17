Йошкар-Ола, , 15:10 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 февраля выздоровели с начала пандемии 30 333 жителя республики, за последние сутки выписаны 73 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 40 623 случая заражения коронавирусом, из них 408 — за последние сутки. 1001 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли два человека с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один житель Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 февраля лечение получали 732 пациента, из них у 453 жителей подтверждено заражение коронавирусом.