Джакарта, 17 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонные разговоры с главами МИД России и Украины, сообщает Kompas.

Mid.ru Сергей Лавров и Ретно Марсуди

Глава МИД Индонезии провела переговоры с Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Переговоры с двумя министрами иностранных дел проходили раздельно. Индонезия в ходе переговоров подняла вопрос Украины.

Индонезия продолжает следить за ситуацией на границе Украины и России. Ретно Марсуди просит стороны проявлять сдержанность.

«Индонезия призывает все стороны проявлять сдержанность и предоставить как можно более широкие возможности для успешного диалога и дипломатии. Конфликт никому не выгоден», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что не было достигнуто значительного прогресса в выполнении пяти пунктов по урегулировании ситуации в Мьянме.