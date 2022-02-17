Дамаск, 17 февраля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Сирии потерпел крушение вертолёт военно-воздушных сил страны. Об этом 17 февраля сообщил источник в сирийских службах безопасности.

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Собеседник РИА Новости уточнил, что инцидент произошёл на востоке провинции Латакия, есть жертвы.

«Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате крушения их вертолёта на востоке провинции Латакия», — отметил источник.

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По предварительным данным, причиной авиапроисшествия стала техническая неисправность.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Сирии погиб один военнослужащий и ещё 11 получили ранения. Они стали жертвами взрыва в армейском автобусе в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, в котором сработала бомба.