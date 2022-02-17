Краснодар, 17 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в эксплуатацию введен 11-километровый участок Ейского группового водопровода, сообщили в пресс-службе администрации края 17 февраля.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Строительство водовода

Новую ветку проложили между поселком Октябрьским Ленинградского района и станицей Староминской, на её строительство из бюджета края было выделено более 1 млрд рублей. Трубопровод заменил наиболее аварийный участок старого магистрального водовода, который эксплуатируется на протяжении уже 40 лет. В настоящее время здесь уже проведена промывка, заполненырезервуары чистой воды, сброшен воздух из системы водоснабжения.

«Работы на этом не заканчиваются — в 2023 году строители возведут участок протяженностью 19,3 км. Уже разработана проектная документация, получены положительные заключения экспертизы. Также в период с 2022 по 2024 год планируется строительство участка Ейского водопровода протяженностью 65 км», — сказал заместитель губернатора Евгений Наумов.

Объект строят в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе был сдан 11-километровый участок Троицкого водовода. В Темрюкском районе построили новую ветку Таманского водовода протяженностью 16,5 км.