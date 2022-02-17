Варшава, 17 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. За последние сутки пограничники в Польше задержали на границе с Белоруссией еще пятерых человек, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 17 февраля.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«Польские пограничники задержали пять человек по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди них оказалось трое граждан Турции, один гражданин Ливии и один — Алжира. Известно, что все они постоянно проживали на территории ЕС и могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.