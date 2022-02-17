Москва, , 15:07 — REGNUM До 2025 года в Москве реконструируют транспортный хаб «Выхино», включающий одноимённую станцию метрополитена. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Станция «Выхино» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина до 2025 года будет реконструирован транспортный хаб «Выхино», который включает в себя одну из самых загруженных станций метро. Поездки минимум 170 тысяч пассажиров метро, железной дороги и наземного транспорта станут намного комфортнее и быстрее, а у более 220 тысяч жителей Выхино-Жулебино появится современная и удобная точка притяжения», — приводит пресс-служба слова вице-мэра столицы, курирующего транспортную отрасль, Максима Ликсутова.

По его словам, уже через три года москвичи получат новый крупный хаб с общей площадью объектов 106 тыс. кв. метров.

Ликсутов напомнил, что ранее «Выхино» уже удалось разгрузить на 17% благодаря продлению фиолетовой ветки метро и строительству Некрасовской линии. Также сбалансировала нагрузку акция «Время ранних».