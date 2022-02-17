Москва, , 15:06 — REGNUM Главное предложение Минтруда в новом законе о рынке труда в России — закрепить нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулировать вопросы доступа самозанятых к социальным гарантиям: пособия, пенсия, страховка, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Зачем это нужно, если самозанятость является только налоговым режимом, а не формой занятости с одной стороны совсем не понятно. А с другой, бурный рост платформенной занятости, вносит свои коррективы.

Так, в стране уже более 4 млн самозанятых, в 2030 году, по прогнозам Минфина, их будет поменьше мере 10 млн. Достаточно существенная их часть сейчас работает с платформами-агрегаторами, которые помогают им находить заказчиков и продвигать свои услуги.

Понятно, что для многих такие отношения превращаются в полноценные рабочие недели и месяцы, при этом никаких социальных гарантий — больничных, отпусков, у самозанятых исполнителей нет.

А рынок сейчас, сталкиваясь с дефицитом рабочей силы, активно перестраивается, в том числе ориентируясь на запрос социальных гарантий для исполнителей.

И основные игроки — маркетплейсы и агрегаторы, которые помогают компаниям находить исполнителей активно занимаются разработкой собственных программ для повышения доступности медицинских страховок, и даже субсидировании затрат на пенсионные взносы.

Делается это для того, чтобы повысить лояльность пользователей платформ, предложить наиболее выгодные условия и остановить утечку исполнителей к конкурентам.

Решение поднять этот вопрос на уровень правительства — хороший сигнал, что все делается правильно. И хороший инструмент, чтобы ускорить обеление сектора частных услуг, сделав режим самозанятости и платформенную занятость более популярным и выгодным для граждан.

Минтруд планирует подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения». В ней предлагается бороться с нелегальным трудоустройством, изменить правила выплат пособий по безработице.

Также среди прочих предложений особое внимание в новой редакции уделено самозанятым. Для них законотворцы планируют установить нормы труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить правила получения пособия по безработице. Изменить порядок выплат предлагает Минтруд РФ.

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