Пенза, , 15:14 — REGNUM Жителя Пензы обманули при перевозке купленной в интернете пшеницы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2021 года мужчина 1972 года рождения в интернете нашел сайт по продаже семян. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, он договорился с менеджером компании о поставке пшеницы на сумму 1,53 млн рублей. Деньги в полном объеме поступили на расчетный счет компании через кредитную организацию. Для перевозки пшеницы из другой области мужчина в интернете разместил объявление. Через несколько дней ему позвонил якобы водитель грузовой автомашины и заявил о готовности оказать транспортные услуги по перевозке. По устной договоренности груз должен был поступить в Пензу 3 февраля, но до настоящего времени его так и не доставили.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Пензы пострадал от мошенников и потерял 600 тыс. рублей при покупке квадроцикла через интернет.

Читайте также: В Пензе 19-летняя девушка наживалась на продажах несуществующего товара