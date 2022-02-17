Ульяновск, 17 февраля 2022, 15:04 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.
В ведомстве отмечают, что ночью и днём 18 февраля местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду.
«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, что «жёлтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в связи с прошедшими ранее сильными снегопадами усилили контроль за управляющими компаниями в части уборки снега. В частности, прокуратура вносит представления, заводит административные дела.