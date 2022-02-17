Тамбов, , 15:03 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 111 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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17 февраля выявлено 1367 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 86 тыс. 493 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 66 тыс. 671 пациент, в том числе 859 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 2061 человек. Подтверждено 11 новых летальных случаев за последние сутки.