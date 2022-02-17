Мурманск, , 15:01 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 813 человек, 93 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, наибольший прирост заболевших зарегистрирован в областном центре (+424) и Североморске (+113).

За сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3 048.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области отменили QR-коды.