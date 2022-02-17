Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 206 124 человека. В том числе 1021 за прошедшие сутки. Об этом 17 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В COVID-центрах региона находятся 579 «тяжелых» пациентов. Из них 226 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 4805 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 303 609 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 170. За последние сутки зарегистрировали 7 случаев смерти от ковида.