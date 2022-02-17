Лос-Анджелес, США, 17 февраля 2022, 14:57 — REGNUM В Сети опубликовали трейлер сериала о пиратах «Наш флаг означает смерть». Об этом 17 февраля пишет «Мир фантастики».
Как отмечает СМИ, комедийное шоу вдохновлено историей аристократа Стида Боннета, который решил стать «джентльменом пиратов». Премьера картины запланирована 3 марта 2022 года на HBO Max.
Добавим, что, по сюжету, главный герой, сыгранный Ризом Дэрби, отказывается от комфортной жизни и становится капитаном пиратского корабля. Однако его судьба меняется после встречи с известным пиратом Чёрной Бородой, роль которого исполнил режиссёр первого эпизода шоу Тайка Вайтити.
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