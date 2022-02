Лос-Анджелес, США, , 14:57 — REGNUM В Сети опубликовали трейлер сериала о пиратах «Наш флаг означает смерть». Об этом 17 февраля пишет «Мир фантастики».

Пиратский флаг Petr Kratochvil

Как отмечает СМИ, комедийное шоу вдохновлено историей аристократа Стида Боннета, который решил стать «джентльменом пиратов». Премьера картины запланирована 3 марта 2022 года на HBO Max.

Добавим, что, по сюжету, главный герой, сыгранный Ризом Дэрби, отказывается от комфортной жизни и становится капитаном пиратского корабля. Однако его судьба меняется после встречи с известным пиратом Чёрной Бородой, роль которого исполнил режиссёр первого эпизода шоу Тайка Вайтити.

