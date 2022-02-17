Стокгольм, 17 февраля 2022, 15:13 — REGNUM 16 февраля лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, сам того не подозревая, создал «бурю в стакане воды», когда ведущий телеканала SVT попросил выбрать его между двумя альтернативами: Владимиром Путиным и Джо Байденом. 17 февраля новостная служба TT попросила лидера оппозиции в Швеции Ульфа Кристерссона прокомментировать выбор Окессона.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

Точнее говоря, выбора для комментария Окессон не дал, потому что лидер «Шведских демократов» замешкался и попытался привязать Путина к России, а кандидатуру Байдена — к США, после чего просто сказал, что США есть демократия, а Россия таковой не является.

Отсутствие четкой позиции вызвало у лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона явное негодование.

«Для меня непостижимо», — заявил Кристерссон в интервью TT.

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