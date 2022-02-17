Стокгольм, 17 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. 16 февраля лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, сам того не подозревая, создал «бурю в стакане воды», когда ведущий телеканала SVT попросил выбрать его между двумя альтернативами: Владимиром Путиным и Джо Байденом. 17 февраля новостная служба TT попросила лидера оппозиции в Швеции Ульфа Кристерссона прокомментировать выбор Окессона.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Точнее говоря, выбора для комментария Окессон не дал, потому что лидер «Шведских демократов» замешкался и попытался привязать Путина к России, а кандидатуру Байдена — к США, после чего просто сказал, что США есть демократия, а Россия таковой не является.

Отсутствие четкой позиции вызвало у лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона явное негодование.

«Для меня непостижимо», — заявил Кристерссон в интервью TT.