Москва, 17 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Беседа запланирована на сегодня, 17 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Rktps.com Флаги России и Японии

«У президента запланировано несколько рабочих встреч и международный телефонный разговор. Он был анонсирован уже нашими коллегами. Это будет премьер-министр Японии», — уточнил официальный представитель Кремля.

Читайте также: Премьер-министр Японии намерен построить с Путиным «отношения доверия»

Предположительно, акцент в разговоре глав двух государств будет сделан на двусторонних отношениях. Как подчеркнул Песков, Москва желает их развития, но проблемы ещё остаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в правительстве Японии заявили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает 17 февраля обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Также в ходе заседания своей парламентской фракции, о вероятности разговора двух лидеров заявил и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее по теме: Премьер-министр Японии рассчитывает на телефонный разговор с Путиным