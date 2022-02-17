Стокгольм, 17 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вечером 16 февраля гостем студии телеканала стал лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, которому были заданы вопросы, ответить на которое однозначно он не смог.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Сначала ведущий спросил, почему его партия так легко идет на сотрудничество с авторитарными лидерами, а не с главами демократий. Затем Окессона попросили выбрать между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.

«Ха-ха-ха. Я ни одного из них не хотел бы видеть в качестве премьер-министра Швеции или какой-либо другой страны. Это очевидно», — заявил Окессон.

«То есть, да … Итак, ваш выбор?» — переспросил ведущий.

«Опять же: в каком контексте выбирать? Должен ли я выбирать между Россией или США? […] США — западная демократия, а Россия — нет», — ответил Окессон.