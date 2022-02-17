Сеул, , 14:53 — REGNUM Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал пять отечественных компаний по производству кондитерских изделий на общую сумму 135 млрд вон (~$112 млн) за ценовой сговор. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

Мороженое eak_kkk

По их словам, в период с февраля 2016 по октябрь 2019 год компании договорились зафиксировать цены на мороженое, а также поделить каналы сбыта.

Отмечается, что сговор компаний произошел в связи с сокращением прибыли других производителей кондитерских изделей на фоне падения спроса из-за сокращения числа потребителей и каналов розничной торговли.

Напомним, что последний раз антимонопольный регулятор принимал жесткие меры в отношении компаний по производству кондитерских изделий в 2007 году.