Ереван, 17 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В северо-восточной части Армении возле границы с Грузией 17 февраля произошло землетрясение магнитудой 2,1. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Zeml.info Землетрясение

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в 12:58 по местному времени (11:58 мск). Эпицентр находился в 15 км от села Бавра Ширакской области.

Гипоцентр землетрясения, как сообщили в службе спасателей, находился на глубине десять км. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Толчки ощутили в сёлах Бавра и Сарагюх.

Это уже пятое землетрясение, зафиксированное в Армении на протяжении последних четырёх суток.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение с эпицентром возле грузинского города Дманиси в крае Квемо-Картли. Его магнитуда составила 6,2. Потом произошла ещё серия подземных толчков мощностью от 3,1 до 4,5. В Армении в это время зафиксировали подземные толчки мощностью 5,2.