Уфа, , 14:53 — REGNUM Устранить административные барьеры при предоставлении земельных участков многодетным семьям в Башкирии предложил прокурор республики. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Частный дом (недвижимость, сельская ипотека) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сообщается, что прокуратура Башкирии внесла предложения в госсобрание региона об исключении из республиканского закона «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» ущемляющего положения при реализации прав льготных категорий граждан на получение земельного участка.

Данным законом предусматривается бесплатное предоставление некоторым нуждающимся в жилых помещениях категориям граждан, включая многодетные семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка-инвалида, земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Отмечается, что одним из условий для предоставления данной льготы является совместное проживание детей с их родителями. При этом в соответствии с законодательством России, отсутствие регистрации не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных законами.

Сообщается, что органы местного самоуправления в нарушение законодательства отказывались ставить на учет для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства льготников из-за отсутствия регистрации всех членов семьи по одному адресу.

Отмечается, что за минувшие два года по этому основанию в постановке на учет было отказано более чем 30 многодетным семьям.

Граждане были вынуждены обратиться в органы прокуратуры, судебные органы, которые подтвердили незаконность таких отказов. В результате права граждан были восстановлены.

«Инициатива прокуратуры депутатами поддержана, соответствующий законопроект принят в первом чтении», — сообщает пресс-служба.