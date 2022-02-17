Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону 18 февраля усилится ветер. Об ухудшении погодных условия сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня 18 февраля в Ростове-на-Дону порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций.

Горожан просят быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности.