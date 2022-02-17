Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Ленинградской области в январе ускорилась и составила 8,29% после 7,96% месяцем ранее. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Как пояснили в Центробанке, основное влияние на динамику инфляции в регионе оказало снижение предложения на рынке отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, увеличение издержек производителей и поставщиков, а также рост спроса на ряд услуг. Например, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в январе увеличился и составил 11,47% после 11,35% месяцем ранее.

«Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика стоимости молочной и плодоовощной продукции. В январе продолжился перенос в цены молочной продукции растущих затрат животноводов на корма и ветеринарные препараты, а также издержек переработчиков на энергоресурсы, упаковку и транспортировку. В результате ускорился рост цен на питьевое молоко, сливочное масло и сметану», — отметили в пресс-службе.

Увеличение поставок тепличной продукции, выращенной в Ленинградской области, в другие регионы страны привело к снижению ее предложения на местном рынке, несмотря на стабильные объемы производства.

«В результате выросли в годовом выражении цены на огурцы. Сокращение урожая капусты из-за неблагоприятных погодных условий привело к снижению предложения и увеличению темпов прироста цен на нее», — пояснили в отделении Центробанка.

В то же время модернизация одной из региональных птицефабрик позволила нарастить выпуск продукции, что определило замедление темпов роста цен на яйца. Это несколько сдерживало рост инфляции в январе, однако не перевесило влияния проинфляционных факторов.

Основной вклад в увеличение цен на непродовольственные товары внесла динамика стоимости легковых автомобилей и парфюмерно-косметических товаров.

«Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в январе 2022 года возросла до 8,85% после 8,53% в декабре 2021 года. При этом инфляция в округе превысила значение в целом по России — 8,73%», — резюмировали в пресс-службе.