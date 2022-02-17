Нижний Новгород, , 14:47 — REGNUM Новая схема транспортного обслуживания населения Нижегородской агломерации предполагает отмену 24 маршрутов и изменения 28 маршрутов, при этом протяженность маршрутной сети будет увеличена, заявила представитель разработчика, заместитель генерального директора АО «Институт Стройпроект» Виктория Калинина на заседании комитета по транспорту Законодательного собрания Нижегородской области. Первый этап новой схемы начнет работать уже летом 2022 года.

Площадь Свободы

По ее словам, работа по разработке новой транспортной схемы Нижнего Новгорода ведется в течение двух лет. Однако она подчеркнула, что период исследования пассажиропотока и действующей схемы транспортного обслуживания населения проводится во время пандемии, для расчета использовались также данные статистики 2019 года, результаты соцопроса, а также «натурных обследований», который по прошествии времени частично обновлялись.

«Однако мы понимаем, что расчеты нужно проводить с учетом максимальной провозной способности… Мы изучили динамику распределения между всеми видами транспорта, в том числе, индивидуальным (личные автомобили — прим. ИА REGNUM). Потому что один из приоритетов, который мы перед собой ставим, это снижение загрузки улично-дорожной сети и снижение времени в пути корреспонденции жителей. Провозная способность общественного транспорта гораздо выше, чем у индивидуального, и мы заинтересованы в том, чтобы жители использовали по возможности больше общественный транспорт», — рассказала Калинина.

Она добавила, что аналитическая работа проводилась в рамках агломерации при анализе размещения рабочих мест и мест проживания, также при расчетах учитывалось и перспективное развитие территорий.

При подготовке предложений по модернизации транспортной схемы во всех городах в первую очередь выявляется проблематика.

«Это дублирование маршрутов общественного транспорта, дублирование разных видов транспорта между собой… Выявляется каркас — это метро, железная дорога, по возможности, включение ее в маршрутную сеть и магистральные маршруты. Это электротранспорт, приоритет отдается, например, трамваю, и, в том числе, приоритет отдается, по возможности, общественному транспорту», — продолжила она.

Помимо организации транспортной системы, очень важно создание цифровой платформы, которая будет давать информацию пассажирам о передвижении транспорта — когда конкретный автобус придет на нужную остановку.

Калинина пояснила, что ряд изменений предлагается ввести в 2022 году, а более капиталоемкие мероприятия отложить до 2025 года.

«Отмена 24 маршрутов, изменения схем движения маршрутов, изменения подвижного состава, строительство и оборудование остановочных пунктов, отстойно-разворотные площадки. На сегодняшний день есть ряд магистралей, по которым очень высокая дублированность маршрутов. А это подвижной состав малой вместимости, они сами себе создают пробки, друг с другом конкурируют и получается некий хаос», — отметила Калинина, признав, что в этом есть как свои минусы, так и свои плюсы.

«На сегодня подвижной состав используется не в полном объеме. Коэффициент использования очень низкий… Мы предложили выделить часть магистральных маршрутов, которые будут ходить в час пик регулярно, например, каждые пять минут. И не какой-то там маленький автобус, а комфортный автобус большой вместимости. Система будет вмещать в себя больше пассажиров за счет более правильного использования подвижного состава», — заверяет представитель разработчиков.

Очень важен приоритет общественного транспорта, который может быть обеспечен за счет приоритетного проезд на крупных перекрестках за счет светофорного регулирования, на каких-то участках будут выделенные полосы для общественного транспорта.

Также Калинина отметила, что разработчики заинтересованы в увеличении активности использования метро как более комфортного, эффективного и быстрого вида транспорта с высокой провозной способностью.

С учетом отмены ряда маршрутов показатель, который характеризуют число пересадок, увеличится с 1,28 сейчас до 1,33 в будущем, но для больших городов это стандартные коэффициенты.

К 2025 году планируется более значительное изменение схем движения трамваев, установление дополнительных схем движения троллейбусов, значительное увеличение числа отстойно-разворотных площадок. Также «нам никуда не двинуться» без выделенных полос для общественного транспорта» и четкого расписания. Запланированы мероприятия по модернизации транспортно-пересадочных узлов, которые будут учитывать удобство пересадок между видами транспорта. Расчеты проведены с учетом строительства жилых комплексов и объектов, которые начнут работу до 2025 года.

Калинина предупредила, что свежие изменения будут вызывать негативное отношение жителей города, но спустя некоторое время все привыкнут к новой схеме. Разработчики обещают, что при увеличении числа пересадок не вырастет ни стоимость проезда — сохраняется возможность пересадки в течение 90 минут, ни, «согласно математической модели», время, которое пассажиры будут тратить на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые подробности новой транспортной схемы стали известны в декабре 2021 года. Жители подали уже более 1 тыс. обращений с предложениями об изменении разработанной схемы, чиновники обещали, что они все будут учтены. А значительная часть обращений уже повлияла на формирование документа.

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