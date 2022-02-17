Киев, , 14:46 — REGNUM Все большая часть жителей Украины покидает свою страну из-за отсутствия мира, падения уровня жизни и снижения социальных гарантий. Об этом 17 февраля заявил журналистам депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Павленко.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил депутат от ОПЗЖ, безработица среди населения страны в возрасте 15−70 лет за девять месяцев минувшего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла с 9,3% до 9,7%, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 8,1%.

«За два года (в сравнении показателей за 3-й квартал) количество безработных выросло на 218 тысяч человек, а количество занятых снизилось на 913 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что страна скатывается в демографическую пропасть», — сказал он.

Также Павленко указал, что в минувшем году, несмотря на связанные с пандемией ограничения, трудовая миграция с Украины выросла и за 10 месяцев 2021 года ее покинуло 600 тыс. жителей.

«Ситуация с безработицей и миграцией среди молодежи вообще приобретает масштаб национального бедствия. Показатели безработицы среди молодежи в Украине вдвое превышают мировой уровень. Высокая стоимость образования и жилья, постоянный поиск работы, боязнь рожать детей и создавать семью, а также полное отсутствие внимания со стороны государства к проблемам молодежи — это «бомба замедленного действия», которая приведет к тому, что уже скоро на одного работающего будет приходиться 2 и более пенсионера», — пояснил депутат Рады.

При этом он уточнил, что в период с 2010 по 2021 год в страну не вернулось 2,6 млн украинских граждан и добавил, что на данный момент Украина находится на восьмом месте в мире по количеству международных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Антонина Славицкая заявила, что истерия, которая раздувается западными странами на тему якобы возможного «вторжения» России на Украину, нужна для того, чтобы удерживать эту страну в сфере влияния Запада.