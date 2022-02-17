Чебоксары, 17 февраля 2022, 14:46 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев считает голословными обвинения оппозиции об административном давлении в рамках муниципальной реформы. Он считает, что «каждый говорит в меру своей испорченности» и уверен, что возврат к единой системе управления на муниципальном уровне дал «эффекты очень масштабные». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил 17 февраля на сессии Госсовета, отвечая на вопросы депутатов.
Руководитель чувашского отделения КПРФ Александр Андреев поднял вопрос об объединении территорий в муниципальные округа и ликвидацию сельских поселений. Он отметил, что в других регионах «только приступают к обсуждению».
В ответ глава Чувашии отчитал депутата за «голословные обвинения».
Он также обратился к «народной мудрости» о том, что «каждый говорит в меру своей испорченности»:
Говоря о муниципальной реформе, руководитель республики заявил, что «регионы, которые думают более продвинуто», уже «давно реализовали» муниципальную реформу. Он также заверил, что в Чувашии после создания двух муниципальных округов «мы видели, что эффекты очень масштабные, начиная от ускорения процессов, заканчивая экономией денег»:
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в муниципальные округа были преобразованы Шумерлинский и Красночетайский районы. Это означает, в частности, что поселения ликвидируются как юридические лица, а вместе с ними — собрания депутатов поселений. В 2022 году стартовали административные преобразования в других районах.
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