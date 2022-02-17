Чебоксары, 17 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев считает голословными обвинения оппозиции об административном давлении в рамках муниципальной реформы. Он считает, что «каждый говорит в меру своей испорченности» и уверен, что возврат к единой системе управления на муниципальном уровне дал «эффекты очень масштабные». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил 17 февраля на сессии Госсовета, отвечая на вопросы депутатов.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев отчитывается о работе правительства в 2021 году

Руководитель чувашского отделения КПРФ Александр Андреев поднял вопрос об объединении территорий в муниципальные округа и ликвидацию сельских поселений. Он отметил, что в других регионах «только приступают к обсуждению».

«В связи с чем в Чувашии идёт форсирование муниципальной реформы при установленном переходном периоде до 2028 года? Честно сказать, реформа проходит с различными нарушениями и с использованием административного ресурса», — сказал коммунист.

В ответ глава Чувашии отчитал депутата за «голословные обвинения».

«Просил бы вас не увлекаться такими голословными обвинениями, когда вы говорите, что применяется административный ресурс. Я прошу тогда факты приводить: место, время, кто такой занимается деятельностью. Мы тогда будем разбираться. Тогда это будет предметный разговор, тем более здесь как раз сидит прокурор Чувашской Республики. Это очень важная составляющая. Вы когда голословные обвинения бросаете в адрес людей — это неправильно», — сказал Олег Николаев.

Он также обратился к «народной мудрости» о том, что «каждый говорит в меру своей испорченности»:

«Здесь надо быть очень осторожными. Если мы друг друга уважаем, то надо конкретно говорить».

Говоря о муниципальной реформе, руководитель республики заявил, что «регионы, которые думают более продвинуто», уже «давно реализовали» муниципальную реформу. Он также заверил, что в Чувашии после создания двух муниципальных округов «мы видели, что эффекты очень масштабные, начиная от ускорения процессов, заканчивая экономией денег»:

«И там очень, очень много пунктов. И очевидно, этой информацией мы делимся постоянно с коллегами. И все другие муниципальные образования решили не ждать».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в муниципальные округа были преобразованы Шумерлинский и Красночетайский районы. Это означает, в частности, что поселения ликвидируются как юридические лица, а вместе с ними — собрания депутатов поселений. В 2022 году стартовали административные преобразования в других районах.