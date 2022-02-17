София, 17 февраля 2022, 14:45 — REGNUM В центральном аэропорту столицы Болгарии Софии начнутся масштабные работы по ремонту основных объектов инфраструктуры. Об этом 17 февраля сообщила софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, акция пройдет без существенных перерывов в приеме и отправлении воздушных рейсов, а находящиеся на реконструкции взлетно-посадочные полосы будут дублированы запасными ВПП.
«Мы проведем обновление рулежных дорожек, предупредительных знаков и систем освещения», — заявил технический директор проекта Лионель Мохис.
Ранее специалисты неоднократно заявляли об ухудшении качества дорожного покрытия аэропорта. В последний раз ВПП софийского аэропорта полностью обновлялась 15 лет назад.
Предполагается, что указанные работы стартуют в середине марта нынешнего года.