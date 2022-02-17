София, , 14:45 — REGNUM В центральном аэропорту столицы Болгарии Софии начнутся масштабные работы по ремонту основных объектов инфраструктуры. Об этом 17 февраля сообщила софийская газета «24 часа».

Аэропорт mackwo7

Согласно официальной информации, акция пройдет без существенных перерывов в приеме и отправлении воздушных рейсов, а находящиеся на реконструкции взлетно-посадочные полосы будут дублированы запасными ВПП.

«Мы проведем обновление рулежных дорожек, предупредительных знаков и систем освещения», — заявил технический директор проекта Лионель Мохис.

Ранее специалисты неоднократно заявляли об ухудшении качества дорожного покрытия аэропорта. В последний раз ВПП софийского аэропорта полностью обновлялась 15 лет назад.

Предполагается, что указанные работы стартуют в середине марта нынешнего года.