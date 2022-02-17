Ярославль, , 14:58 — REGNUM Улететь на самолёте в Крым из Ярославля можно будет по льготным ценам. Это будет касаться ряда граждан. Об это сообщает правительство Ярославской области.

Самолет авиакомпании Nordwind Nordwindairlines.ru

Действовать льготные тарифы на полёты из Ярославля в Симферополь будут в летнее время. Стоить такие билеты будут 2500 рублей.

«Это касается граждан в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы и их сопровождающих, инвалидов с детства II или III группы, многодетных семей и некоторых других», — сообщили в областном правительстве.

Количество мест по специальном тарифу на рейсах будет ограничено. Купить льготный билет можно будет как на сайте авиакомпании, так и в кассе при предъявлении соответствующих документов. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Nordwind».