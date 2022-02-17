Ярославль, 17 февраля 2022, 14:58 — REGNUM Улететь на самолёте в Крым из Ярославля можно будет по льготным ценам. Это будет касаться ряда граждан. Об это сообщает правительство Ярославской области.

Самолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind
Nordwindairlines.ru

Действовать льготные тарифы на полёты из Ярославля в Симферополь будут в летнее время. Стоить такие билеты будут 2500 рублей.

«Это касается граждан в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы и их сопровождающих, инвалидов с детства II или III группы, многодетных семей и некоторых других», — сообщили в областном правительстве.

Количество мест по специальном тарифу на рейсах будет ограничено. Купить льготный билет можно будет как на сайте авиакомпании, так и в кассе при предъявлении соответствующих документов. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Nordwind».