Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM В Казахстане нет условия для полноценной борьбы с нелегальным майнингом криптовалют. Об этом 17 февраля сообщил журналистам вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

Аппаратура для майнинга МВД РФ

Он отметил, что на этом направлении работают минэнерго и минцифровизации. У ведомств не хватает полномочий и нужной информации, в том числе не хватает сотрудников, которые могли бы лично проверять места, где могут скрываться «серые» фермы для майнинга.

«Мы с соответствующим вопросом обращаемся в энергопередающие компании: «Дайте нам майнинг, который есть». Нам не дают. Здесь надо понять: либо они тоже не знают, либо эта информация каким-то образом скрывается», — сказал Нурмаганбетов.

По словам вице-министра, легальные крипто-фермы в Казахстане в год потребляют примерно 700 мегаватт электричества. Нелегальные майнеры ориентировочно тратят за год порядка 1200 мегаватт.

Стоит отметить, что Казахстан, по оценке сотрудников Кембриджского центра занимает второе место среди других стран по объёму майнинга после США.

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