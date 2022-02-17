Воронеж, , 14:42 — REGNUM Иск воронежского участкового к Министерству финансов РФ о возмещении более 70 тыс. рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности удовлетворил Советский суд Воронежа, сообщила пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В целом Минфин должен выплатить полицейскому 73,5 тыс. Рублей — 52 тыс. рублей, потраченных на адвоката, и ещё 21,5 тысячи из удержанных во время его отстранения от работы премий.

«Советский районный суд г. Воронежа заявленные требования удовлетворил в полном объеме, взыскав с Министерства Финансов Российской Федерации за счёт средств казны РФ в пользу Рыбченко Е. сумму 73 517 руб. 35 коп», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, участковый оказался под уголовным делом после конфликта в июле 2021 года. Пьяный водитель устроил ДТП, и он приехал по вызову. Мужчина начал проявлять агрессию, оскорблять полицейского и ударил его, в ответ тот применил к нарушителю силу. После этого водитель обратился с заявлением в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Однако позже СК прекратил дело против полицейского и признал его действия законными. Дело возбудили уже против водителя, сейчас он находится под стражей.