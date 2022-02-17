Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM Ростовский областной суд продолжает изучать материалы уголовного дела о геноциде советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, передаёт ИА REGNUM. Сегодня, 17 февраля, состоялось третье заседание.

Узники концлагеря

Ранее показания в суде дал Евгений Васильевич Моисеев, который помнит о зверствах фашистов во время оккупации Ростова-на-Дону и ужасах концентрационных лагерей. Когда оккупанты вошли в Ростов-на-Дону, ему было 13 лет. Вместе с товарищами, жившими на улице Верхненольной, они стали помогать военкомату. В ноябре 1941 года группа ребят спасла красноармейца, взятого в плен гитлеровцами.

«Мы были спортивно развитые ребята. В парке после школы мы проходили занятия с пулемётом Максим. [Сначала] старшие стреляли, потом мы. Когда война приблизилась, мы спрятали пулемёт в парке под бордюром и листьями прикрыли. <…> Они [немецко-фашистские захватчики] вошли в Ростов-на-Дону 21-го ноября. <…> И когда немцы начали захватывать Ростов, то мы успели провести ребят, которые отступали со стороны Таганрога, и они через Театральную площадь к нам бежали. И здесь была большая площадь Свободы. Мы им показали, что надо спускаться вниз на Зелёный остров, когда уже видели немецких убийц в чёрных жакетках. Они уже успели пострелять мирного населения. Когда мы это видели, выскочили на площадь. Танки продолжали спускаться со стороны Сельмаша по 20-й линии, [захватчики] устроили обстрел людей, которые выскочили на площадь Свободы. Меня контузило на правое ухо», — вспоминает Евгений Васильевич.

Подростки своими глазами видели, как оккупанты выводили мирных граждан из подвалов, укрывавшихся от бомбёжек, и расстреливали их. Тогда было принято решение взять спрятанный в парке пулемёт и дать ответный огонь по немцам. Затем чудом ребятам удалось спрятаться и остаться в живых.

В начале октября 1942 года Евгений Васильевич попал в плен фашистов. Вместе с товарищами он был загнан в набитые вагоны, отправлявшиеся в Германию. Охрана была везде, а ребята внимательно смотрели, смогут ли убежать, но выскочить из вагонов не получалось.

Их привезли в Дессау, высадили из вагонов, избивая палками, и погнали в гестапо, где уже жандарм избивал детей железной цепью. Затем повезли в рабочий лагерь, в котором они должны были боевые снаряды заносить в вагоны. С первых же дней советские пленные планировали побег. Первая попытка им не удалась. В ходе подготовки ко второму побегу присоединились люди из соседнего барака, среди которых были 17 ростовчан. Побег удался через две недели. Было тщательно продумано всё. Даже махоркой натирали подошвы, чтобы собака не взяла след.

Евгений Моисеев помнит, как пленных привезли в Мальборк, где на стене была выцарапана надпись: «Отсюда путь — в Штодгоф», затем — в карательный лагерь Штодгоф.

«Ворота смерти открылись, и мы вошли в лагерь. Начальник лагеря Майер сказал: «Вы находитесь на территории лагеря государства, которое вы уже оставили за пределами всё. Вы уже номера. У вас выход вот», и показал на крематорий, откуда шёл дым, где сжигали людей. Он уведомил, что пленные находятся не в трудовом лагере, а лагере уничтожения. «Вы теперь не люди, вы — номера. Здесь у вас только одно право — вылететь через трубу — трубу крематория», — вспоминает Евгений Васильевич.

Как политзаключенные пленные носили красные треугольники концом вниз, так как они совершили побег. Под треугольником Евгения Моисеева стоял номер регистрации 17 322. Трижды в день они должны были этот номер выкрикивать на немецком языке. Их считали утром, днем и вечером, чтобы знать, сколько за ночь умерло, сколько завезти новых пленных.

В лагере гоняли работать и создавали условия, чтобы пленные быстрее умирали от голода. Работали с 6 утра до 19 часов, зачастую и по 17 часов в день. Били палками постоянно, узники только и слышали крики избиений, их заставляли сбрасывать тела умерших.

Затем ростовчанин был отправлен в лагерь Маутхаузен, где пробыл восемь месяцев. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — гласила надпись. Войдя в этот лагерь, узники увидели на стене цепи, на которых за руки подвешивали узников. После узников отправили в лагерь уничтожения Гузен, где они должны были откалывать от гор мраморные камни, поднимать тяжесть на себе, что сопровождалось криками и избиениями. Евгений Васильевич помнит «кровавую лестницу», по которой поднимали камни. Преодолеть надо было 186 ступеней.

Когда Евгений Васильевич был на грани смерти, его кто-то случайным образом спасал. Он болел тифом, и его готовили к крематорию. Видел как в газовую камеру толкали людей, топили узников в Балтийском море, водили на расстрел.

К 72-й годовщине Великой Победы Евгению Васильевичу Моисееву помогли издать книгу воспоминаний «Голос живой памяти», где представлены фотографии и архивы, которые узник концлагеря кропотливо собирал долгие годы.

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