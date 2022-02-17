Во Франции поддержат сотни проектов по модернизации промышленных компаний
Париж, 17 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. План восстановления экономики, запущенный в сентябре 2020 года, позволил поддержать 782 проекта по модернизации промышленных компаний во Франции, сообщает Le Figaro.
Thomas Faivre-Duboz
Франция. Елисейский дворец
Проекты позволили создать 100 000 рабочих мест.
В общей сложности государство выплатило почти 1,6 млрд евро в виде субсидий по 782 проектам.
Напомним, Франция потеряла миллион рабочих мест в области промышленности в период с 2000 по 2016 год.