Париж, 17 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. План восстановления экономики, запущенный в сентябре 2020 года, позволил поддержать 782 проекта по модернизации промышленных компаний во Франции, сообщает Le Figaro.

Thomas Faivre-Duboz Франция. Елисейский дворец

Проекты позволили создать 100 000 рабочих мест.

В общей сложности государство выплатило почти 1,6 млрд евро в виде субсидий по 782 проектам.

Напомним, Франция потеряла миллион рабочих мест в области промышленности в период с 2000 по 2016 год.