Москва, , 14:38 — REGNUM Федерация компьютерного спорта Москвы совместно с компанией-разработчиком Riot Games и турнирным оператором GIG. ME проведет серию любительских турниров по VALORANT. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ФКС Москвы 17 февраля.

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По словам президента Федерации компьютерного спорта города Москвы Максима Флёра, VALORANT Regional Circuit (VRС) «позволит любительским командам играть друг с другом, тренироваться, расти и пробиваться в турниры более высокого профессионального уровня». Флёр также считает, что турнир «станет кузницей сильных спортсменов и команд в российском VALORANT».

Добавим, что VALORANT Regional Circuit пройдёт с 21 февраля по 17 апреля 2022 года. Принять участие в бесплатном турнире сможет любой желающий, кроме профессиональных команд и участников официальных соревнований VALORANT Regional Leagues (VRL).

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