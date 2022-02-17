Монтевидео, 17 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Туристическая палата Уругвая подтвердила прогноз о неблагоприятном летнем сезоне на юге страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаги Уругвая

Открытие границ для отдыхающих из-за рубежа в начале лета улучшило панораму, но цифры остаются тревожными, согласно оценке организации, объединяющей различные секторы бизнеса, которые управляют данной сферой.

Руководитель профсоюза Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay Хорхе Гонсалес утверждает, что «сезон был катастрофическим», пик активности в первые две недели января уже прошел, а в последующие недели наступил значительный спад.

Президент Туристической палаты Уругвая Марина Кантера подчеркнула, что организация настаивала на необходимости принятия правительством мер по оказанию помощи сектору.

На вопрос о том, рассматривает ли правительство возможность принятия точечных мер помощи для туризма, министр экономики страны Асусена Арбелече ответила, что «на данный момент» эта тема не рассматривается.