Москва, , 14:36 — REGNUM Проблема нападений бездомных собак есть в разных регионах России. Наверное, это вопрос для наших законодателей, для депутатов Госдумы. Об этом сегодня, 17 февраля, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, тема усиления ответственности хозяев домашних животных давно на повестке дня, её давно уже обсуждают.

«Сплошь и рядом примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что поставить акценты — вопрос к законодателям», — отметил Песков.

ИА REGNUM сообщало, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с многочисленными фактами нападения безнадзорных собак.

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