Санкт-Петербург, 17 февраля 2022, 14:41 — REGNUM Ранее национализированный по решению суда многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» в Петербурге передан федеральными властями госкорпорации «Ростех». Об этом 17 февраля сообщается на официальном портале правительства РФ.
Распоряжение правительства РФ от 15 февраля 2022 года подписал председатель Михаил Мишустин на основании распоряжения президента России Владимира Путина.
«Передать в собственность государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ находящейся в федеральной собственности долю в размере 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Феникс», — говорится в документе.
Кроме того, Росимуществу поручено в течение года обеспечить реализацию мероприятий, необходимых для передачи порта «Ростеху».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что с декабря 2021 года петербургский морской порт «Бронка» на южном побережье Финского залива, который принадлежит ООО «Фоникс», контролируется государством в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры России и объявил, что активы «Бронки» полностью национализируются. Причиной стал преступный характер доходов, на которые, по мнению генпрокуратуры, был построен порт.
29 декабря 2021 года в администрацию президента РФ поступило обращение от главы «Ростеха» Сергея Чемезова с просьбой передать корпорации 100% долей ООО «Феникс», владеющего портом, в качестве имущественного взноса.
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