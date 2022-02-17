Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Ранее национализированный по решению суда многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» в Петербурге передан федеральными властями госкорпорации «Ростех». Об этом 17 февраля сообщается на официальном портале правительства РФ.

Port-bronka.ru Порт Бронка

Распоряжение правительства РФ от 15 февраля 2022 года подписал председатель Михаил Мишустин на основании распоряжения президента России Владимира Путина.

«Передать в собственность государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ находящейся в федеральной собственности долю в размере 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Феникс», — говорится в документе.

Кроме того, Росимуществу поручено в течение года обеспечить реализацию мероприятий, необходимых для передачи порта «Ростеху».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с декабря 2021 года петербургский морской порт «Бронка» на южном побережье Финского залива, который принадлежит ООО «Фоникс», контролируется государством в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры России и объявил, что активы «Бронки» полностью национализируются. Причиной стал преступный характер доходов, на которые, по мнению генпрокуратуры, был построен порт.

29 декабря 2021 года в администрацию президента РФ поступило обращение от главы «Ростеха» Сергея Чемезова с просьбой передать корпорации 100% долей ООО «Феникс», владеющего портом, в качестве имущественного взноса.