Афины , , 14:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции выступило с демаршем в адрес турецкой стороны, протестуя против незаконных и необоснованных заявлений турецких официальных лиц. Об этом сообщает AMNA 17 февраля со ссылкой на дипломатические источники.

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Министерство иностранных дел Греции подчеркнуло турецкой стороне сильное недовольство страны, а также ее протест против недавних заявлений турецких официальных лиц, которые поставили под сомнение суверенитет Греции над островами Эгейского моря, — утверждения, которые греческая сторона, конечно же, отвергает как незаконные и необоснованные.

Было отмечено, что эти заявления не только контрпродуктивны, но и являются эскалацией провокационного поведения Турции. Также говорится о противоречивости турецкой позиции, поскольку турецкая сторона постоянно ссылается на международное право и в то же время грубо нарушает международное право.

В то же время министерство иностранных дел Греции дало указания посольствам в государствах-членах Европейского союза, НАТО и членам Совета Безопасности ООН предоставить соответствующую информацию об эскалации провокационного поведения Турции. Аналогичная информация будет предоставлена руководству вышеуказанных организаций, согласно тем же источникам.